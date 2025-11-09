Thomas Jefferson accède à la présidence des États-Unis en 1800, peu de temps après des années de révolution et...
Ce docu-fiction sur Vienne, cité sainte et maudite, fait revivre avec éclat les grandes heures de notre histoire :...
Stages de survie en pleine nature, entraînements aux sports de combat, formations au maniement d’armes… Depuis plus d’une décennie,...
Co-auteurs d’une « Histoire populaire de la Bretagne » (éditions PUR), Alain Croix, Thierry Guidet, Gwenaël Guillaume et Didier Guyvarc’h expliquent...
C’est l’histoire d’une région française dont la renommée dépasse les frontières nationales. C’est l’histoire d’un peuple venu d’ailleurs, d’une...
Présents en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran, les Kurdes forment une population d’environ 40 millions de...
En histoire, les idées les plus intéressantes sont celles qui recherchent les causes et les origines des événements. Elles...
Nous associons généralement les cathédrales à l’époque médiévale : n’est-ce l’historien Georges Duby qui, après le temps des moines...
L’histoire de la cité remonte à plus de 2500 ans avant J.C. Michael Scott s’attarde sur la spectaculaire baie...
En 1816, une frégate française, « La Méduse », s’échoue aux larges des côtes Africaines. Le Commandant du navire...
Dans ce premier épisode d’ « Histoire(s), made in France » nous survolerons le territoire français sur une période...
Cette relecture postcoloniale du parcours du docteur Albert Schweitzer (1875-1965), l’un des pères fondateurs de la médecine humanitaire, théologien...
Ce documentaire retrace l’histoire sanglante et fascinante de l’or, de l’Antiquité à l’époque moderne. Il explore comment ce métal...
L’histoire de la Russie est celle de nombreux peuples et d’une multiplicité de territoires. Sur quels espaces l’État russe...
Comment des pionniers ont percé les secrets de l’électricité et conçu des instruments permettant de la produire et de...
Loin des milliardaires et de la jet-set, voici l’histoire méconnue d’un petit village entré dans la légende. Port de...
Les masques japonais incarnent une part fascinante de l’héritage culturel du Japon, mêlant histoire, spiritualité et art. De l’Antiquité,...
Si vous traversez l’Espagne, vous observerez de curieux et gigantesques taureaux au bord des autoroutes. Marieta Frias nous raconte...
La culture pieds-noirs est riche et complexe, issue de la présence française en Algérie de 1830 à 1962. Les...
Nous sommes cernés par des objets qui nous donnent l’heure. Alors pourquoi porter une montre aujourd’hui ? Découvrez la grande histoire...
