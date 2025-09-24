En 476, le dernier empereur d’Occident, Romulus Augustule, est déposé par un chef barbare, Odoacre. Aujourd’hui, les archéologues et les historiens proposent pourtant de nouvelles interprétations sur les transformations de l’Occident entre le IIIe et le VIe siècle. Si des pouvoirs barbares ont indiscutablement pris le contrôle des anciennes provinces de l’Empire, rien ne prouve qu’il s’agisse d’une invasion soudaine et violente.