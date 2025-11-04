Documentaire

En -221, le roi du pays de Qin, petit État aux confins occidentaux de la Chine, met à bas les royaumes combattants et unifie l’Empire de Chine. La tradition a fait de ce premier empereur le fondateur d’un système politique qui se représente comme immuable. Mais de quand date cette date ? Depuis quand considère-t-on que 221 ans avant notre ère est l’année zéro de la Chine impériale ?

Comment se construit un « événement historique » ? Avec le concours d’historiens renommés, Patrick Boucheron met à nu les grands récits à travers quinze épisodes inédits de sa collection Quand l’histoire fait dates. Dans cet épisode : 221 avant notre ère, la fondation de l’Empire chinois, avec Béatrice L’Haridon.