Podcast

Peu d’hommes ont connu une ascension aussi spectaculaire que Publius Elvius Pertinax : fils d’un ancien esclave, il devient empereur de Rome au cœur d’une nuit d’hiver en 193 après J.-C.

Dans cet épisode palpitant, Franck Ferrand vous entraîne dans les coulisses d’une époque troublée, entre complots du palais, vertus stoïciennes et cruauté des prétoriens. En moins de trois mois de règne, Pertinax tente de réformer un empire corrompu… mais le destin, et la politique romaine, en décideront autrement.

Redécouvrez cette page tragique de l’histoire antique, où grandeur et chute se jouent en quelques battements de cœur.