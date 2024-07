Documentaire

On nous a appris à l’école que 476 était la date de la chute de l’Empire romain, mais aussi celle de la rupture entre l’Antiquité et le Moyen Âge. Et tout cela serait arrivé à cause des invasions barbares… Pour réviser nos certitudes et nos fantasmes, Patrick Boucheron invite l’historien Giusto Traina à faire l’histoire des barbares et des Romains.

Documentaire disponible jusqu’au 30/10/2026.