Documentaire

Fils du roi Philippe II et de la Princesse d’Épire, celle-ci affirme qu’il est le descendant de Zeus par son père et d’Achille par elle-même. Un héritage fabuleux, pour une vie exceptionnelle. Il a pour percepteur l’un des plus grands philosophes grecs, Aristote. Très tôt, son père lui confie le commandement de la cavalerie à la bataille de Chéronée. Il s’y illustre en exterminant le bataillon sacré des Thébains. On le retrouve aux côtés de son père dans la guerre contre la Perse. Mais le roi est assassiné, et Alexandre est proclamé nouveau roi. Il a 20 ans.