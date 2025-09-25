Boukhara est une ville d’Asie centrale située au milieu d’une oasis et à proximité des grands fleuves mythiques l’Amour-Daria et le Syr-Daria. Elle était l’un des arrêts majeurs sur les voies caravanières. Son originalité vient de sa capacité à avoir absorbé toutes les cultures qui se sont fixées sur son territoire. Cette ville de commerçants pragmatiques a utilisé les bénéfices de ses activités mercantiles pour construire des bâtiments élégants et pour accueillir sans cesse la fine fleur du monde intellectuel des régions avoisinantes. Poètes, philosophes, médecins, géographes, historiens… Se promener dans l’histoire de cette ville est comme s’émerveiller d’un conte des mille et une nuits.