Conférence

L’objectif du XXXVIIe congrès de la Société Française de Littérature Générale et Comparée (SFLGC) est d’interroger les enjeux de ce que les anglo-saxons appellent Translation Studies (études de traduction). « Il est certain que notre patrie philologique est la terre : ce ne peut plus être la nation », écrit Erich Auerbach au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Il s’agira ainsi d’interroger la responsabilité et le pouvoir des passeurs de textes, traducteurs ou simples lecteurs des traductions d’autrui : dans quelle mesure forment-ils une communauté invisible en dialogue à travers l’espace et le temps ?