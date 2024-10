Conférence

Quand nous pensons à l’Asie, c’est spontanément à la Chine et au Japon, à leur gloire passé, à leur poids économique présent, et pas à la Corée dont les prouesses industrielles, numériques et même démocratiques sont le plus souvent minorées. Et quand il est fi nalement question de la Corée, les clichés sont toujours au rendez-vous, comme si elle était à jamais « le pays du matin calme », le paradis de la contrefaçon ou l’enfer des écoliers-forçats, sans parler du Nord stalinien et monarchique qui, au nom du sensationnalisme ambiant, fascine davantage que le Sud, pourtant démocratique et innovant.

Auteur des « Coréens », un récent essai sur la Corée contemporaine, Pascal Dayez-Burgeon, s’est intéressé au paradoxe de cette Corée de plus en plus présente et pourtant toujours si mal connue. Décalage historique, éloignement géographique, fantasmes exotiques mais aussi responsabilités coréennes : il se proposera d’explorer les principales pistes d’explication et d’envisager les pistes d’action pour nous préparer à la Corée de demain.