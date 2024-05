Conférence

Jamais diamant n’aura connu d’histoire plus exaltante. Rapporté d’Inde en 1668 par Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), il fut taillé par l’orfèvre du roi Louis XIV, puis volé à la Révolution française, avant de réapparaître vingt ans plus tard sur le marché, sous la forme du diamant Hope. La découverte fortuite, dans les collections du Muséum, d’un moulage en plomb du XVIIIe siècle a permis de retracer la fabuleuse histoire de ce joyau. Qu’est devenu le diamant bleu ? Comment a-t-il pu resurgir, cinquante ans plus tard, sous la forme du Hope ? Que nous apprennent ces récentes découvertes ?