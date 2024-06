Conférence



Charlie Danger est youtubeuse et archéologue. Sur sa chaîne YouTube « Les revues du Monde » Charlie traite de sujets variés et surprenants à travers le spectre de l’archéologie et de l’histoire.

C’est donc à la lumière de ces disciplines qu’elle dresse le portrait des relations entre hommes et femmes au cours du temps. Pourquoi l’exigence de la beauté est exacerbée chez les femmes et comment expliquer les rivalités entre elles sur ce point ? Pour Charlie beaucoup de comportements féminins d’aujourd’hui sont le fruit de milliers d’années de culture humaine. Les analyser permet de mieux comprendre le rapport complexe qu’entretiennent les femmes d’aujourd’hui avec leur corps. Vidéaste et passionnée d’histoire ancienne, Charlie Danger profite de Youtube pour transmettre cette passion au plus grand nombre !