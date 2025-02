Podcast

Considéré comme l’un des plus grands intellectuels de l’époque médiévale, Moïse Maïmonide fut à la fois un philosophe, un théologien et un médecin réputé dans le monde arabe. Né à Cordoue en 1138, il a tout d’abord vécu au carrefour des trois cultures islamique, juive et chrétienne d’Al-Andalus. Cependant, le rabbin qu’il fut dut emprunter à plusieurs reprises les routes de l’exil : de Cordoue au Caire, en passant par Fès et la Palestine. Il eut ainsi une vie aussi agitée et douloureuse que riche sur le plan intellectuel, tant et si bien que son influence rayonne jusqu’à nos jours.