Documentaire

Les Aztèques l’avaient rebaptisée « Cité des dieux » : la cité préhispanique de Teotihuacán, au Mexique, recèle encore bien des mystères.

De nouvelles découvertes archéologiques nous éclairent sur cette civilisation disparue il y a mille huit cents ans.

Les vestiges de Teotihuacán, au centre du Mexique, demeurent l’une des plus grandes énigmes de l’archéologie.

Découverte par les Aztèques au XIVe siècle, la métropole méso-américaine, où s’élevaient pyramides, temples et bâtiments à plusieurs étages, était depuis longtemps abandonnée.

Sa perfection est telle que les Aztèques la nommèrent «cité des dieux».

Selon les historiens, cette ville de 200 000 habitants aurait été fondée par des populations ayant fui par dizaines de milliers une éruption du volcan Popocatépetl.

Mais quels étaient les dirigeants de cette nouvelle civilisation qui, à la différence des Mayas, ne laissa pas de trace écrite ?

Réalisation: Alexander Ziegler, Jens Afflerbach

Année: 2018