Documentaire

Système de défense titanesque, le plus long monument jamais construit par l’homme livre quelques-uns de ses secrets dans cette enquête riche en révélations.

La Grande Muraille a requis plus de temps, de main-d’œuvre et de matériaux qu’aucun autre édifice sur terre.

Comment et pourquoi les Chinois l’ont-ils érigée ?

Quels sont les secrets de sa longévité ?

Combien mesure-t-elle précisément ?

S’appuyant sur un arsenal de technologies de pointe – photographie aérienne, imagerie par satellite, drones équipés de caméras à 360°, modélisation en 3D –, une étude récente a permis de déterminer sa longueur totale : 21 000 kilomètres de ramifications – plus que la distance séparant le pôle Nord du pôle Sud –, le long desquels s’écrivent plus de deux mille ans d’histoire.

Dans le désert de Gobi, situé dans l’ouest de la Chine, des chercheurs examinent des tronçons en torchis qui devaient protéger le premier empire (IIIe siècle av. J.-C.) contre les raids des Xiongnu, des guerriers nomades du Nord. À l’autre extrémité du pays, une équipe restaure une portion datant de la dynastie des Ming – qui a chassé les Mongols en 1368 et bâti 8 000 kilomètres de murs pour prévenir toute nouvelle invasion – en exploitant les techniques de l’époque : de très grosses briques et un mortier à base de… riz gluant, dont la solidité a permis à l’édifice de résister aux attaques et aux tremblements de terre.

Mystères et métamorphoses

Laissé à l’abandon pendant quatre cents ans, après la prise du pouvoir par les Mandchous au XVIIe siècle et l’expansion territoriale qui en a découlé, ce monument éternel suscite aujourd’hui la fascination des Chinois, des touristes du monde entier et des chercheurs, qui percent peu à peu ses mystères.

Mêlant explications scientifiques, examens de répliques, reconstitutions et études sur site, ce documentaire captivant retrace les évolutions successives de la Grande Muraille.

Réalisation: Ian Bremner

Année: 2016