Documentaire

Ces villes ont toutes joué un rôle important dans l’histoire de la Chine impériale, en tant que centres de commerce, de culture et de gouvernement. Elles continuent d’être importantes aujourd’hui, à la fois comme destinations touristiques et comme centres d’activité économique.

Xian : Anciennement connue sous le nom de Chang’an, Xian était la capitale de plusieurs dynasties chinoises importantes, y compris la dynastie Han et la dynastie Tang. C’était un centre politique, économique et culturel vital de la Chine impériale. Xian est également célèbre pour être le point de départ de la Route de la Soie et pour l’armée de terre cuite du premier empereur Qin Shi Huang.

Suzhou : Suzhou était un important centre économique et culturel pendant la dynastie Song (960-1279), et c’est à cette époque que sa célèbre infrastructure de canaux a été largement développée. Suzhou est également connue pour ses magnifiques jardins classiques, qui reflètent l’importance de l’harmonie entre l’homme et la nature dans la culture chinoise traditionnelle.

Hangzhou : Pendant la dynastie Song du Sud (1127-1279), Hangzhou a servi de capitale et est devenue l’une des plus grandes et des plus prospères villes du monde. Elle est connue pour son beau lac de l’Ouest, qui a inspiré de nombreux poètes et artistes au fil des siècles. Hangzhou a également été un centre important pour la production de soie.

Réalisateur : Jacques Vichet