Documentaire

\r

Le site antique de Machu Picchu dans les Andes Péruviennes… Ses ruines sont une énigme non résolue. Qui a construit ce complexe majestueux, dans cet endroit presque inaccessible ? Ce site ne ressemble pas à une forteresse. En revanche, on y trouve quantité de fontaines et de petits bassins, de temples et d’autels, tous taillés dans le granite. Comment ce peuple a-t-il pu créer un tel chef d’œuvre ? Et dans quel but ? De nouvelles découvertes viennent bouleverser notre connaissance du site comme l’analyse des ossements des anciens habitants de la cité. Il y a d’autres indices à la base de la ligne de crête où se dresse la cité et même sous la cité. On en sait désormais un peu plus sur les momies des empereurs. L’ensemble de ces révélations permettra-t-il de percer le mystère du Machu Picchu ?