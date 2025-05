Documentaire

Léonard de Vinci a passé son enfance avec son grand-père Antonio dans la campagne d’Anchiano, près de Vinci. Il a été séparé de sa mère Caterina, une femme d’une origine très particulière. Il explore librement l’environnement naturel qui l’entoure et découvre bientôt une myriade de créatures vivantes qu’il admire et apprend à aimer. À 17 ans, son père l’emmène à Florence, le principal centre artistique et humaniste d’Italie. Le jeune Léonard n’est pas accepté à l’Académie de Platon car il est considéré comme un « analphabète », une disqualification qu’il a rejetée en insistant sur le fait que la Nature était son seul maître. Léonard de Vinci mène une vie solitaire entièrement consacrée à la recherche et à l’invention. Dans l’art de la peinture, il surpasse son maître Verrocchio et crée trois tableaux inspirés de sujets religieux. Un documentaire de Vittorio di Girolamo.