Documentaire

Qui étaient le templiers ? Pour le roi Philippe Le Bel, ces prêtres guerriers riches et puissants représentaient une menace. Il décida de les détruire en 1307, les accusant d’hérésie. Pourquoi ? L’ordre du Temple était un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen Âge. Les membres étaient appelés les Templiers. Cet ordre fut créé à l’occasion du concile de Troyes, ouvert le 13 janvier 1129 à partir d’une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Il œuvra pendant les XIIe et XIIIe siècles à l’accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem dans le contexte de la guerre sainte et des croisades.\r

\r