Documentaire

Né au Moyen-âge, au coeur du royaume de France, l’art gothique a dominé l’Europe et initié une révolution en matière d’architecture. Son monument emblématique est la cathédrale. En moins de deux cents ans, des dizaines d’édifices monumentaux ont surgis au nord de la Loire, transformant à jamais le paysage d’une France qui s’urbanisait. Au cours des siècles, ces gigantesques vaisseaux de pierre sont devenus si familiers que nous pensions tout savoir des mystères de leur construction. Mais que savons-nous vraiment ? Depuis une dizaine d’années, les découvertes se succèdent. Des chantiers des cathédrales de Chartres et Beauvais aux laboratoires du CNRS et du CEA, nous suivons des archéologues et scientifiques dans leur étude de la pierre, du bois, du verre et du fer gothique. Nous voyons comment la modélisation des cathédrales de Noyon, Amiens et Notre-Dame de Paris permet de percer les secrets des maitres d’oeuvres médiévaux, afin de comprendre comment ils purent construire si grand et si vite et reconstituer ce moment unique du génie des hommes et le plus beau témoignage de leur science : les cathédrales.