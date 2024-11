Documentaire

Ce panache, mêlé d’insolence, est la caractéristique de ce héros généreux et résistant dont la seule morale est de « voler les riches pour donner aux pauvres ». Mais Robin des Bois a-t-il réellement existé ? Cette histoire que l’on nous raconte depuis toujours est-elle une figure héroïque de la littérature ? Robin des Bois n’est-il que le fruit de fantasmes populaires au cœur d’une Angleterre appauvrie et soumise aux diktats de l’affreux roi Jean sans Terre ? Ou n’est-il alors qu’un simple archer, le meilleur du pays tout de même, assoiffé de justice ? Voici l’incroyable histoire de ce personnage légendaire, avec dans les rôles principaux l’impitoyable shérif de Nottingham, la sublime et envoûtante lady Marianne, le charismatique Richard Cœur de Lion. Sans oublier Frère Tuck et Petit Jean, les deux complices et amis fidèles.

Stéphane Bern vous propose de percer les secrets de cette forêt de Sherwood à la recherche d’indices… Et de découvrir les vestiges du patrimoine médiéval avec le château de Nottingham, en Angleterre, et le château d’Abbotsford, en Écosse. Pour connaître enfin la vérité ! La littérature et le cinéma ont-ils créé de toute pièce un Robin des Bois de fiction ? Ou l’Histoire nous a-t-elle fourni le profil d’un des héros les plus flamboyants entrés dans la légende ? C’est le fil conducteur d’une enquête passionnante…