Documentaire

Suite à l’apparition de la peste à Milan, Léonard dessine les contours d’une ville organique. Inspirée par la circulation sanguine, organisée en canaux et en rues à différents niveaux, elle est supposée assurer le bien-être de ses habitants et la fluidité du réseau routier. Léonard de Vinci se rend par ailleurs à Venise en tant qu’ingénieur militaire, pour concevoir des armes et des moyens de défense contre l’invasion turque. Il invente et teste toutes ces armes, mais les retire par la suite car, étant secrètes, il estimait que l’ennemi n’avait aucune défense contre elles. Demandé par César Borgia, Léonard de Vinci quitte Venise. Borgia le nomme architecte et ingénieur militaire. Léonard de Vinci invente à nouveau des armes mais ne les produit pas car il les a conçues « comme un moyen de défense contre la tyrannie, et non comme un moyen de la soutenir ». Un documentaire de Vittorio di Girolamo.