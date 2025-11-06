C’est l’histoire d’une région française dont la renommée dépasse les frontières nationales. C’est l’histoire d’un peuple venu d’ailleurs, d’une religion faite de mythes et de légendes, d’une langue qui fascine et qui se chante… La Bretagne est une énigme et un mystère pour ceux qui veulent la découvrir, mais c’est aussi et surtout une histoire réelle et une aventure vécue. Pourquoi les Bonnets rouges ? Et pourquoi en Bretagne ? Qui est réellement la duchesse Anne ? Peut-on parler d’une identité bretonne ? La Bretagne en France : est-elle synonyme d’un destin malheureux ? Mari-Gwenn Carichon reçoit Joël Cornette pour nous présenter une région aux multiples facettes et nous initier à une histoire qui a l’allure d’une épopée mondiale.