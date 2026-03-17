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Les mégalithes de Bretagne comptent parmi les monuments les plus anciens et les plus mystérieux d’Europe. Menhirs dressés vers le ciel, dolmens monumentaux, tumulus gigantesques… ces constructions préhistoriques continuent d’interroger archéologues et historiens.

Qui étaient les peuples capables d’ériger ces blocs de plusieurs tonnes il y a plus de 6000 ans ?

À quoi servaient réellement ces monuments : lieux funéraires, sanctuaires, repères astronomiques ou symboles de pouvoir ?

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, partez à la découverte de l’histoire fascinante des mégalithes bretons, des alignements de Carnac aux grands tumulus, et explorez les hypothèses qui tentent d’éclairer ce mystère venu du Néolithique.

Une plongée passionnante dans les origines les plus lointaines de notre histoire.