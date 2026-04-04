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Situé sur l’île de Malte, l’Hypogée de Hal Saflieni est l’un des monuments préhistoriques les plus fascinants et mystérieux au monde. Découvert par hasard en 1902, ce sanctuaire souterrain s’étend sur trois niveaux creusés dans le calcaire, révélant une architecture complexe qui défie les connaissances sur les capacités techniques des populations du Néolithique.

Ce qu’il faut retenir

Une découverte fortuite et monumentale : mis au jour par des ouvriers en 1902, l’Hypogée est un complexe de 500 m² comprenant 40 salles sculptées avec une précision de marbre, certaines datant de plus de 3600 av. J.-C.

Un centre de légendes et de mystères : entre rumeurs d’écoliers disparus, théories sur des géants ou des crânes allongés d’origine « extra-humaine », le site a longtemps alimenté les imaginaires les plus fertiles.

Un instrument acoustique sophistiqué : les recherches récentes montrent que la « Chambre de l’Oracle » a été conçue pour amplifier les sons graves à 110 Hz, une fréquence capable de modifier l’état de conscience humain.

La mise au jour d’un trésor souterrain

Tout commence à Paola, en 1902, lorsqu’un chantier de terrassement révèle une cavité béante. Temistocles Zammit, médecin et archéologue local, est appelé sur les lieux. Ce qu’il découvre dépasse l’entendement : un escalier étroit mène à une succession de salles jonchées d’ossements.

Plus il descend, plus l’architecture devient impressionnante. À 10 mètres sous terre, il découvre des pièces sculptées pour imiter les temples mégalithiques de surface, avec des façades, des corniches et des peintures à l’ocre rouge. Ce site n’est pas une simple grotte, mais un hypogée — un monument sous la terre — d’une importance capitale.

Zammit estime que le complexe a pu abriter jusqu’à 7 000 corps, faisant de l’endroit une véritable cathédrale funéraire. Parmi les objets découverts, la célèbre « Vénus endormie » témoigne d’un culte dédié à une déesse mère, une figure nourricière omniprésente dans le folklore maltais.

Entre rumeurs urbaines et théories ésotériques

L’ouverture de l’Hypogée au public dans les années 1930 a donné naissance à de nombreuses légendes. La plus célèbre est celle d’une classe d’enfants et de leur institutrice qui se seraient volatilisés dans les galeries obscures, une histoire qui hante encore l’esprit des Maltais malgré l’absence de preuves historiques.

Le mystère s’est épaissi avec la découverte de crânes à la forme allongée. Pour certains, ces malformations suggéraient une mutation génétique ou des rites de déformation volontaire ; pour les amateurs d’uphologie comme l’Américaine Lois Jessop dans les années 1950, il s’agissait de preuves d’une présence extraterrestre ou de créatures humanoïdes velues vivant sous terre.

Ces théories, bien que farfelues, soulignent la fascination exercée par ce lieu dont on ne comprenait pas encore toutes les fonctions. L’idée de cavités sans fin menant au centre de la Terre, popularisée par Jules Verne, trouvait dans l’Hypogée de Malte un écho bien réel.

La science de l’archéoacoustique

C’est en 2014 que le mystère de l’Hypogée prend une tournure scientifique majeure avec les travaux de Fernando Coimbra. Spécialiste de l’art rupestre, il s’est penché sur la « Chambre de l’Oracle ». Dans cette pièce, une simple voix grave provoque une résonance qui amplifie le son jusqu’à 100 fois, le faisant vibrer dans tout le complexe pendant plusieurs secondes.

Les analyses montrent que la pierre répond spécifiquement à la fréquence de 110 Hz, correspondant à la voix d’un baryton. Ce phénomène n’est pas accidentel : le volume des salles et la courbure des plafonds ont été calculés pour canaliser ces ondes. Les spirales peintes sur les murs pourraient même être une représentation visuelle de ces ondes sonores.

Plus fascinant encore, cette fréquence de 110 Hz a un effet neurologique prouvé. Elle plonge le cerveau dans un état semi-hypnotique ou de transe légère. Les prêtres ou prêtresses de l’époque utilisaient probablement ce « chant de la pierre » pour induire des visions ou des états de conscience modifiés lors de rituels.

Un réseau mondial de sites sonores

L’Hypogée de Malte n’est pas un cas isolé. On retrouve cette « gamme mégalithique » de 110 Hz dans d’autres sites contemporains à travers le monde, comme à Newgrange en Irlande, dans la chambre du roi de la pyramide de Khéops, ou encore à Göbekli Tepe en Turquie.

Cette maîtrise de l’acoustique suggère que les bâtisseurs de la préhistoire possédaient une compréhension profonde des interactions entre le son, l’architecture et la psychologie humaine. L’Hypogée, loin d’être un simple tombeau, était un instrument technologique et spirituel complexe.

Aujourd’hui, le site continue de fasciner car il offre une porte d’entrée vers une dimension oubliée de l’humanité, où la fusion entre l’homme et la pierre passait par la vibration et le son, bien avant l’invention des outils modernes de communication.