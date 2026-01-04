Conférence

Le site de La Marche se trouve à Lussac-les-Châteaux dans le département de la Vienne. Il s’agit d’un vaste abri-sous-roche, profondément creusé dans le front calcaire orienté plein sud. À l’entrée de l’abri, en 1937, Léon Péricard découvre une série d’outil en silex. C’est le début d’une grande fouille menée avec Stephen Lwolff jusqu’au milieu des années 40. Ces travaux révèlent une vaste occupation magdalénienne datée aux alentours de 15 000 ans. Le matériel archéologique mis à jour est impressionnant et témoigne d’une forte occupation humaine dans cette région.

La centaine de pierres gravées qui y furent trouvées, participent à faire de La Marche, l’un des sites majeurs pour la Préhistoire. Mais ce qui en fait son caractère unique, c’est la grande série de figures humaines gravées sur ces pierres. Entre portraits, visages souriants et corps habillés, comment comprendre cet art dans son contexte paléolithique ?