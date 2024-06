Documentaire

S’intéresser aux haches polies du néolithique, c’est explorer la révolution la plus déterminante de l’histoire de l’humanité : le défrichement des forêts, la naissance de l’agriculture, de la vie sédentaire, du commerce, et l’émergence d’élites sociales à l’origine des premiers États.

En archéologue autant qu’en historien des sciences, François Bon raconte ce progressif défrichement du monde et expose les méthodes déployées par les préhistoriens pour ressusciter, à partir de simples vestiges de pierre, ce continent temporel oublié.

Proposé et présenté par le médiéviste Patrick Boucheron (Quand l’histoire fait dates), ce magazine est animé par des historiens. Dans chaque numéro, un intervenant différent raconte la destinée d’un objet, associant récit et analyse. Tout peut « faire l’histoire » : objets génériques (le miroir) ou uniques (le suaire de Turin), matériaux (la brique) et documents (la déclaration d’impôt). Un traitement graphique original agrémente les images d’archives d’un trait ludique et pédagogique. En fin d’émission, la chronique de la youtubeuse Manon Bril @manonbrilcuah fait traverser la frontière entre cultures historique et numérique.

Série documentaire (France, 2020, 18mn)

Disponible jusqu’au 26/08/2024