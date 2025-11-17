Ressources Dans la même catégorie

Conférence Une (pré)histoire de la Mélanésie La Mélanésie ? Il s’agit d’un regroupement d’îles allant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Fiji, et qui constitue l’une...

Article L’émergence de Göbekli Tepe : un jalon dans l’histoire humaine Vers 9500 avant notre ère, l’humanité traverse une phase cruciale de son évolution. Göbekli Tepe, un site archéologique situé...

Conférence Les humanités anciennes en couleurs Qu’elles soient rouges, noires, jaunes ou encore violacées, les matières colorantes ont été utilisées de manière récurrente par les...

Conférence Les singularités biologiques de l’humanité Deux millions d’années entre biologie et culture. Quels processus ont modelé notre évolution, octroyant à l’humanité une identité si...

Podcast A table avec nos ancêtres Quel est le point commun entre : les dents , le zinc, le poisson et les modes de vie...

Conférence Les humains sur la planète Terre : une brève histoire Sur une petite planète banale de 4,5 milliards d’années, est apparu, il y a 3,5 milliards d’année, un phénomène...

Conférence Néandertal et Homo sapiens ont-ils cohabité au Levant ? Une rencontre avec les paléoanthropologues Dominique Grimaud-Hervé et Amélie Vialet, et avec les géochronologues Christophe Falguères et Olivier Tombret....

Conférence Coquillages et crustacés… en archéologie D’apparence anodine, les coquillages marins ont toujours eu une relation étroite avec les populations humaines. Nous vous proposons de...

Documentaire Néanderthal Il y a 35 000 ans, Neandertal règne en maitre sur l’Europe depuis 500 000 ans, voici l’histoire de...

Conférence Les mégalithes du Sud Morbihan, un héritage exceptionnel et universel Le château de Versailles, le Taj Mahal en Inde, la Grande muraille de Chine… Les sites inscrits sur la...

Documentaire – 18 000, la grotte de Lascaux Considérée comme la chapelle Sixtine de la préhistoire, Lascaux, malgré sa célébrité mondiale, n’apparaît plus comme le lieu de...

Documentaire S’adapter – Retour à l’âge de pierre (1/3) Au coeur d’une des dernières régions sauvages d’Europe, une tribu de huit experts tente de survivre en utilisant les...

Documentaire Sci Trek – L’homme de Neanderthal Homo Sapiens et Neandertal ont cohabité sur les mêmes terres durant 10 000 ans : la disparition de Néandertal...

Documentaire Préhistoire – 2/3 – Le premier homme Après la formation des Alpes et la naissance du Rhin, l’Allemagne connaît une période de glaciation il y a...

Documentaire Mémoires de Pierre – Brésil, les premières couleurs de l’Amérique \r

Au Brésil, deux archéologues étudient la «Pedra Furada», un site qui recèlerait les plus anciennes peintures rupestres de tout...

Documentaire L’incroyable origine de l’homme : aux racines de l’humanité Il y a 25 millions d’années, la Terre voit apparaître des formes de vie encore jamais vues. Parmi elles…...

Documentaire De -8000 à -5000 : la révolution agricole Vers –12 000, la grande glaciation, également connue sous le nom de glaciation de Würm en Europe, touche enfin...

Conférence L’ours : de l’image au symbole pendant la Préhistoire Il y a plus de 35 000 ans, sur les parois de la grotte Chauvet (Ardèche), sur des blocs...

Documentaire Çatal Höyük, l’une des plus anciennes ville au monde Çatal Höyük est un site archéologique fascinant vieux de plus de 9000 ans, dans laquelle on retrouve des traces...