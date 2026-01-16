Documentaire

Il y a 12000 ans, l’homme prend un tournant décisif en quittant sa vie de nomade pour s’installer dans les premiers villages, inventant ainsi l’agriculture, l’élevage et l’irrigation.

Les nomades sont attirés par la sécurité et le confort de la vie sédentaire, mais perdent ainsi leur soif de liberté et leur goût pour la découverte de la nature.

La sédentarité et l’agriculture ont profondément changé le comportement humain il y a 7500 ans avant Jésus-Christ, avec la domestication des animaux et la compétition entre les hommes.

L’agriculture et l’élevage ont permis aux hommes de prendre le contrôle de la nature et de se développer rapidement.