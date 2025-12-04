Longtemps dépeint comme un être archaïque et brutal, l’Homme de Néanderthal fait l’objet d’une réévaluation majeure par la paléoanthropologie...
Le style est défini par un ensemble de manières de faire qu’un auteur utilise pour réaliser une figure, dont...
Le bestiaire paléolithique constitue l’un des ensembles iconographiques les plus fascinants légués par les premiers Homo sapiens. À travers...
Saviez-vous que nous n’avons pas toujours été la seule espèce humaine sur la planète ? Et qu’il n’y a...
La Préhistoire représente une abîme temporelle vertigineuse, une période qui s’étend sur plusieurs millions d’années et qui a vu...
Au sud de l’Éthiopie, des milliers de mystérieux monolithes en forme de phallus intriguent les chercheurs. Qui les a...
La Mélanésie ? Il s’agit d’un regroupement d’îles allant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Fiji, et qui constitue l’une...
Vers 9500 avant notre ère, l’humanité traverse une phase cruciale de son évolution. Göbekli Tepe, un site archéologique situé...
Découvert lors de fouilles archéologiques à Marseille, le bloc de l’Alcazar est une curiosité sans équivalent. À première vue,...
A la fin du néolithique, les hommes ont inscrit leurs croyances dans le paysage britannique en érigeant des centaines...
Les Néandertaliens étaient souvent perçus comme un peuple primitif. Cette idée générale a volé en éclat quand on a...
Sculpture paléolithique mondialement connue datée d’environ 27 000 ans, la Vénus de Lespugue est un chef-d’œuvre absolu. Nathalie Rouquerol...
Dans la grotte de Bacho Kiro en Bulgarie, l’analyse d’une dent et de fragments d’os humains livrés par de...
Des humains vivaient-ils sur l’entièreté du territoire de l’Afrique australe au Paléolithique ? Dans le cadre du projet « Human...
Il y a des milliers d’années, les hommes de Neandertal vivaient en Europe et en Asie occidentale avant de...
L’homme moderne et l’homme de Néandertal sont entrés en contact de nombreuses fois, notamment autour de la péninsule Ibérique....
En décembre 2010, l’humanité recevait un incroyable cadeau de Noël : le séquençage de l’ADN contenu dans une minuscule...
Fred, Jamy et Sabine nous racontent l’histoire des premiers hommes qui vécurent sur notre planète. Ils sont à Tautavel,...
Considérée comme la chapelle Sixtine de la préhistoire, Lascaux, malgré sa célébrité mondiale, n’apparaît plus comme le lieu de...
Jusqu’à 4 000 guerriers se sont affrontés dans cette vallée allemande pour ce qui était peut-être le premier conflit...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site