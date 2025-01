Conférence

Le château de Versailles, le Taj Mahal en Inde, la Grande muraille de Chine… Les sites inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO sont à la fois uniques au monde et suffisamment universels pour parler à tous les peuples. Quels sont les heureux élus et les processus nationaux et internationaux pour y arriver ? Quels sont les engagements et les objectifs de cette visibilité internationale ? Loin d’être un label touristique, cet engagement exigeant est un parcours de longue haleine auxquels seuls quelques sites peuvent répondre.

La France proposera à l’inscription, en juillet 2025, le premier Bien intégralement breton et le seul préhistorique en plein air : les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan. Cette candidature, fruit de plus de dix ans de travail, est un travail collectif qui portera haut les couleurs d’une construction la plus universelle qui soit : des pierres taillées érigées de la main de l’être humain. À la croisée entre préhistoire, géopolitique, rouages administratifs, petites et grandes histoires, cette conférence présentera l’aventure qu’est une candidature au Patrimoine mondial.