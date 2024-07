Conférence

Les Néandertaliens, ces êtres fascinants qui ont foulé la terre il y a des dizaines de milliers d’années, ont vécu une époque où les changements climatiques étaient une constante redoutable. Pour comprendre leur relation avec leur environnement, il est essentiel de saisir les défis imposés par ces fluctuations et comment ces défis ont modelé leur existence.

À l’époque de la glaciation, les Néandertaliens étaient confrontés à des variations climatiques extrêmes. L’Europe était recouverte de vastes étendues de glace et de neige, et les températures pouvaient varier de manière drastique d’une période à l’autre. Les glaciations successives, avec leurs périodes de froid intense suivies de phases plus tempérées, ont modifié radicalement les paysages et les écosystèmes. Ce contexte climatique changeant a imposé une pression énorme sur toutes les formes de vie, y compris les humains préhistoriques.