Que mangeaient nos ancêtres avant l’apparition de l’agriculture et de l’élevage ? S’appuyant sur les dernières découvertes des scientifiques, ce documentaire en deux parties montre comment la modification de notre régime alimentaire a contribué à l’évolution anatomique, cognitive et sociale de l’espèce humaine.

En Ardèche, l’archéozoologue Delphine Vettese participe à une campagne de fouilles sur l’abri du Maras, un site occupé par l’homme de Neandertal à une époque comprise entre – 90 000 et – 42 000 ans. L’analyse des restes fossiles d’animaux a permis d’identifier les espèces chassées – majoritairement des rennes, mais aussi des cerfs et des chevaux –, ainsi que les techniques utilisées alors pour découper la viande et extraire la moelle des os. Sur la côte portugaise, au sud de Lisbonne, des fouilles menées dans la grotte de Figueira Brava par João Zilhão, préhistorien, et Ernestina Bardal Garcia, archéobotaniste, ont porté sur les restes d’espèces marines (moules, palourdes, crabes, requins…), mais également de végétaux, parmi lesquels les pignons de pin. Des découvertes qui témoignent que l’alimentation des Néandertaliens, loin d’être exclusivement carnée, était diversifiée en fonction des ressources à leur disposition. Biologiste et neuroscientifique, Suzana Herculano-Houzel s’intéresse, quant à elle, à l’impact de la cuisson des aliments sur l’évolution de nos ancêtres du Paléolithique, et notamment sur celle de leur cerveau, tandis que l’anthropologue Laura Weyrich, chercheuse à l’université de Pennsylvanie, utilise les progrès de la biologie moléculaire et de la génétique pour reconstituer les menus de nos ancêtres grâce à l’analyse du tartre dentaire.

Changement de régime

Pendant plus de trois millions d’années, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont prélevé directement dans la nature ce qui était nécessaire à leur alimentation. Mais il y a 10 000 ans, l’apparition au Néolithique de l’agriculture et de l’élevage a totalement transformé notre mode de subsistance et ouvert une nouvelle ère de développement pour l’humanité. S’appuyant sur les avancées récentes en archéologie et les progrès des techniques de recherche et d’analyse des fossiles humains, dont les résultats remettent en question nombre d’idées reçues, ce documentaire en deux parties, qui nous entraîne dans des laboratoires et sur des sites préhistoriques remarquables, de l’Ardèche à la Turquie, montre comment la modification de notre régime alimentaire a contribué à l’évolution anatomique, cognitive et sociale de notre espèce.

Documentaire de Charles-Antoine de Rouvre (France, 2022, 52mn)

