Documentaire



100 000 ans, c’est l’âge de l’homme moderne. Rapporté à l’échelle de la vie sur terre, il vient tout juste de naître. Son nom est Homo Sapiens.

Pour les scientifiques, Sapiens, c’est l’homme qui sait. Mais que sait-il ? Que savait-il, il y a 100 000 ans ? Quel monde imaginait-il alors et comment l’a-t-il représenté ? Quelles pensées, quels caractères nous rattachent à lui ? Comment est-il apparu ? Nous avons fait un long voyage de 100 000 ans autour de la planète, sur la trace des premiers Homo Sapiens. Tout au long de ce road-movie scientifique, du Grand Nord canadien à l’Afrique, des Inuits aux Bushmen, nous avons cherché une rencontre intuitive et sensorielle avec l’homme des origines. Au bout de notre périple, nous avons appris à reconnaître Sapiens dans ce que nous sommes. Peut-être parce que les sapiens d’aujourd’hui, confrontés aux aspects les plus matériels de la vie humaine, veulent reprendre contact avec les principes moteurs et fondamentaux de l’Humanité

Réalisation : Stéphane Bégoin

© LA COMPAGNIE DES TAXI BROUSSE