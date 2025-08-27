Cet historien a consacré de longues années de sa vie à l’étude du lointain passé de la Suède et de ses secrets. Malgré cela, il ignore encore beaucoup de choses sur les mégalithes de Ale.
Sculpture paléolithique mondialement connue datée d’environ 27 000 ans, la Vénus de Lespugue est un chef-d’œuvre absolu. Nathalie Rouquerol...
Il y a 25 millions d’années, la Terre voit apparaître des formes de vie encore jamais vues. Parmi elles…...
Les Néandertaliens étaient souvent perçus comme un peuple primitif. Cette idée générale a volé en éclat quand on a...
L’homme moderne et l’homme de Néandertal sont entrés en contact de nombreuses fois, notamment autour de la péninsule Ibérique....
Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...
À la Préhistoire, les relations entre les humains et le monde animal étaient à la fois complexes et fondamentales...
Une découverte archéologique exceptionnelle : en 1999, des chercheurs retrouvent au Kazakhstan une tombe scythe vieille de 2 400...
Çatal Höyük est un site archéologique fascinant vieux de plus de 9000 ans, dans laquelle on retrouve des traces...
Tony Robinson explique comment le réchauffement climatique à la fin de la dernière ère glaciaire a vu naître la...
Vieux de plus de 3 millions d’années, le squelette de Little Foot, continue de parler. En utilisant des techniques...
Les premiers êtres humains sont-ils nés en Afrique ? De récentes découvertes effectuées en Grèce ou en Allemagne viennent...
Au coeur d’une des dernières régions sauvages d’Europe, une tribu de huit experts tente de survivre en utilisant les...
La forêt tropicale amazonienne n’est pas si vierge qu’il y paraît. Une civilisation de pêcheurs, agriculteurs, bâtisseurs de villes...
Cet homme est bien moins rustre que ce que l’histoire a bien voulu nous raconter jusqu’ici : chasseur émérite...
Deux millions d’années entre biologie et culture. Quels processus ont modelé notre évolution, octroyant à l’humanité une identité si...
Au Néolithique, les morts sont enterrés dans des nécropoles et des figures gravées sur des stèles sont honorées ;...
Partez sur les traces des Néandertaliens et de ceux qui les étudient. Découvrez les investigations d’Antoine Balzeau, qui cherche...
Qui était l’homme de Cro-Magnon, l’ »Homo sapiens » européen ? Proche de nous physiquement, l’homme de Cro-Magnon l’était aussi mentalement,...
Les mythes d’origine sont des récits fascinants qui ont traversé les âges et les cultures, façonnant la manière dont...
Vers 9500 avant notre ère, l’humanité traverse une phase cruciale de son évolution. Göbekli Tepe, un site archéologique situé...
