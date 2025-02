Conférence

En juin 2011, l’UNESCO inscrivait au patrimoine mondial les villages lacustres préhistoriques des Alpes. Ce bien se compose de 111 stations lacustres réparties dans les pays de l’arc alpin, dont 9 sont situées dans les lacs savoyards et haut-savoyards.

Paradoxalement, qui parmi nous connaît les villages lacustres préhistoriques des lacs du Bourget ou encore d’Aiguebelette et d’Annecy ? Après une partie introductive présentant les villages lacustres préhistoriques, cette conférence dressera un état des lieux de leur place dans les paysages touristiques et patrimoniaux des lacs savoyards (lacs d’Aiguebelette et du Bourget), éclairé de manière secondaire par les lacs haut-savoyards (Annecy, Léman) et jurassiens (Clairvaux, Chalain). Des facteurs visant à expliciter l’invisibilité sociale des villages lacustres préhistoriques seront ensuite avancés, ce qui permettra de conclure sur des propositions d’actions de valorisation à même de rendre visibles ces patrimoines invisibles et d’en faire des ressources pour les territoires de Savoie.