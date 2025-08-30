Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les biches du Chaffaud Connaissez-vous les biches du Chaffaud ? C’est un fragment d’os de renne gravé, sur lequel sont représentées deux biches...

Documentaire Les mystérieuses mégalithes de Ale, en Suède Cet historien a consacré de longues années de sa vie à l’étude du lointain passé de la Suède et...

Conférence La vénus de Lespugue révélée Sculpture paléolithique mondialement connue datée d’environ 27 000 ans, la Vénus de Lespugue est un chef-d’œuvre absolu. Nathalie Rouquerol...

Documentaire L’incroyable origine de l’homme : aux racines de l’humanité Il y a 25 millions d’années, la Terre voit apparaître des formes de vie encore jamais vues. Parmi elles…...

Documentaire Ces peintures rupestres ont été faites par… l’Homme de Néandertal ! Les Néandertaliens étaient souvent perçus comme un peuple primitif. Cette idée générale a volé en éclat quand on a...

Documentaire L’homme moderne a rencontré Néandertal il y a 50 000 à 60 000 ans L’homme moderne et l’homme de Néandertal sont entrés en contact de nombreuses fois, notamment autour de la péninsule Ibérique....

Conférence L’origine des comportements symboliques Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...

Conférence Humains et monde animal dans la Préhistoire À la Préhistoire, les relations entre les humains et le monde animal étaient à la fois complexes et fondamentales...

Documentaire Les premiers hommes de l’Himalaya En plein coeur de l’Himalaya, au nord du Népal, se cache le Royaume de Lo. Pendant des décennies, l’accès...

Documentaire Le grand roman de l’Homme (2/2) Comment la pensée vint-elle à l’homme ? Ce documentaire remonte aux origines du langage, de l’art et de l’écriture...

Documentaire Les premiers chamanes d’Afrique du Sud | Enquêtes archéologiques L’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Au sud-est de l’Afrique du Sud, des hommes ont réalisé...

Documentaire L’odyssée de l’espèce Il y a dix millions d’années, en Afrique tropicale, parce que la forêt disparaît, quelques grands primates se lèvent...

Conférence Les images rupestres du Sahara Depuis leur découverte en 1850, une trentaine d’années avant celles de l’art des cavernes à Altamira et presque un...

Documentaire La découverte de l’artisanat chez l’Homme La découverte de l’artisanat chez l’Homme est une aventure fascinante qui illustre l’évolution de notre espèce à travers les...

Documentaire L’énigme des premiers Américains Selon deux scientifiques américains, Dennis Stanford et Bruce Bradley, les premiers Américains seraient arrivés d’Europe il y a 25...

Conférence Ni sous-homme, ni surhomme, la vraie histoire de Néandertal Néandertal est une espèce ou sous-espèce humaine archaïque, qui a vécu en Eurasie de 400 000 à environ 40...

Documentaire Néandertal – Le mystère de la grotte de Bruniquel Sur le sol de la grotte découverte en 1990 près du village de Bruniquel, des centaines de stalagmites brisées, comportant,...

Documentaire Enquêtes Archéologiques : Australie, le grand livre des aborigènes Dans un paysage constitué de roches rouges, les Aborigènes, premiers habitants de l’Australie, ont laissé leur empreinte, gravée dans...

Documentaire Les femmes préhistoriques Durant des décennies, les femmes furent les grandes oubliées de la Préhistoire. Elles étaient même, dans l’imaginaire collectif, cantonnées...