Conférence

Qu’elles soient rouges, noires, jaunes ou encore violacées, les matières colorantes ont été utilisées de manière récurrente par les populations d’Homo erectus, d’Hommes de Néandertal et d’Hommes modernes (de 300 000 à 40 000 ans avant nos jours), bien avant leur emploi dans l’art pariétal. Sélectionnées avec soin dans des formations géologiques, elles ont été réduites en poudre avec différents outils en pierre. Ces utilisations ont ainsi laissé des traces lisibles par l’archéologue sur les roches colorantes et les outils qui permettent de restituer l’histoire des populations. Pourtant, les usages réservés à ces matières colorantes restent incertains et nécessitent la prise en considération des plus infimes indices d’activité.