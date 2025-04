Conférence

En Europe, durant le dernier maximum glaciaire, la majeure partie du territoire européen a été abandonnée et les groupes humains ont été contraints de limiter leur occupation aux régions Sud méditerranéennes. Pendant les périodes plus humides, les groupes humains se sont déplacés vers le Nord pendant la bonne saison pour retrouver la chasse aux troupeaux de rennes et de bisons (Aquitaine, plaine de Pannonie, pourtour Nord de la mer Noire (alors devenu un lac) et un approvisionnement en bonne matières premières. L’Asie centrale, la Sibérie, l’Iran sont dépeuplés. Au Moyen-Orient, les zones de peuplement sont significativement réduites. En Afrique, le désert du Sahara s’est étendu au Nord et au Sud. La région équatoriale (savane et forêt) s’est réduite. Le peuplement de l’Afrique du Nord comme celui de l’Afrique du Sud se réduisent aux zones côtières. L’Australie est de venu un vaste désert, obligeant les populations qui s’étaient installées il y a environ cinquante mille ans à migrer vers le Nord (Papouasie) ou dans l’île de Tasmanie alors rattachée au continent. La fin de la glaciation voit la lente reconquête des territoires.