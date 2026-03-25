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Parmi la communauté scientifique et le grand public, la place des femmes à la Préhistoire fait débat. Si, au XIXe siècle, on plaque sur elles un rôle de ménagère des cavernes, au XXIe siècle, on espère voir en elles des chasseuses émancipées de la domination masculine. Pour l’archéologue et -protohistorienne Anne Augereau, ces stéréotypes anachroniques ne tiennent pas compte de la réalité de la place sociale de nos ancêtres.

Les femmes préhistoriques étaient-elles des chasseuses ? Des mères ? Des artistes ? Plus largement, comment les sociétés préhistoriques organisaient-elles les rapports de genre ? Est-il possible de dater l’émergence du patriarcat ? Le Néolithique et la sédentarisation manquent-ils une bascule dans les rapports entre les sexes ?

Allant de Néandertal à la sédentarisation Néolithique, en passant par les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, la chercheuse propose un panorama de l’état des recherches en archéologie du genre.