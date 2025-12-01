Saviez-vous que nous n’avons pas toujours été la seule espèce humaine sur la planète ? Et qu’il n’y a pas si longtemps à l’échelle de la Préhistoire, nous avons coexisté avec d’autres lignées humaines ? Celle, célèbre, de Néandertal, mais aussi celle de Denisova, et d’autres encore.