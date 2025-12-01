Ressources Dans la même catégorie

Article Les 5 grandes dates de la préhistoire La Préhistoire représente une abîme temporelle vertigineuse, une période qui s’étend sur plusieurs millions d’années et qui a vu...

Documentaire Les mégalithes phalliques d’Ethiopie Au sud de l’Éthiopie, des milliers de mystérieux monolithes en forme de phallus intriguent les chercheurs. Qui les a...

Conférence Une (pré)histoire de la Mélanésie La Mélanésie ? Il s’agit d’un regroupement d’îles allant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Fiji, et qui constitue l’une...

Article L’émergence de Göbekli Tepe : un jalon dans l’histoire humaine Vers 9500 avant notre ère, l’humanité traverse une phase cruciale de son évolution. Göbekli Tepe, un site archéologique situé...

Conférence Les humanités anciennes en couleurs Qu’elles soient rouges, noires, jaunes ou encore violacées, les matières colorantes ont été utilisées de manière récurrente par les...

Conférence Les singularités biologiques de l’humanité Deux millions d’années entre biologie et culture. Quels processus ont modelé notre évolution, octroyant à l’humanité une identité si...

Podcast A table avec nos ancêtres Quel est le point commun entre : les dents , le zinc, le poisson et les modes de vie...

Conférence Les humains sur la planète Terre : une brève histoire Sur une petite planète banale de 4,5 milliards d’années, est apparu, il y a 3,5 milliards d’année, un phénomène...

Documentaire Stonehenge, ses origines révélées Au terme d’une enquête archéologique de près de dix ans, une équipe de chercheurs est parvenue à élucider une...

Documentaire Les grands voyages de l‘Humanité : d’homo sapiens aux romains Les premières migrations débutent il y a environ soixante mille ans. Poussé par la faim et la curiosité, un...

Podcast À la préhistoire, les enfants allaient-ils à l’école ? À la préhistoire, les enfants apprenaient en observant le groupe familial : maîtriser le feu, fabriquer des outils, chasser,...

Conférence Comment se comportaient les Néandertaliens ? Le site de la Ferrassie, en Dordogne, est un des hauts lieux de la Préhistoire. Le gisement a livré...

Documentaire Empreintes des White Sands Le long des dunes éblouissantes du parc national des White Sands, des traces de vie préhistoriques bouleversent notre compréhension...

Documentaire Carnac : sur les traces du royaume disparu A Carnac, dans le Morbihan, la multitude de menhirs continue de questionner les archéologues. Les recherches scientifiques les plus...

Documentaire Sur nos traces – 5 – Les derniers chasseurs-cueilleurs Nos ancêtres devaient se déplacer sans cesse pour trouver leur nourriture. Pourquoi et comment se sont-ils sédentarisés ? Suivons...

Documentaire Partir à la chasse | Retour à l’âge de pierre (2/3) À court de vivres, les membres de la tribu déploient toute leur énergie dans la chasse. Plus que jamais,...

Documentaire La hache polie – Défricher le monde S’intéresser aux haches polies du néolithique, c’est explorer la révolution la plus déterminante de l’histoire de l’humanité : le...

Conférence Coquillages et crustacés… en archéologie D’apparence anodine, les coquillages marins ont toujours eu une relation étroite avec les populations humaines. Nous vous proposons de...