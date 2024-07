Conférence

Depuis quelques années, une équipe du département de Préhistoire du Muséum fouille un des plus anciens sites acheuléens d’Europe, le site de la Noira, localisé le long d’un des affluents de la Loire, dans le Centre de la France. Les hominidés sont venus s’installer lors d’une période tempérée en bordure d’une rivière. Ils ont quitté le site dès l’arrivée des grands froids. Ils ont trouvé sur les berges quantité de dalles de meulière qu’ils ont façonnées en bifaces ou débitées en éclats. Ce site est un atelier et les études sur les traces d’utilisation des outils montrent que des activités domestiques ont aussi eu lieu sur place, les occupants découpant des plantes, du bois, pratiquant la boucherie. Grâce aux fouilles et aux indices que ces hominidés ont abandonné sur place, nous pouvons entrer dans l’intimité d’un groupe d’Acheuléens et pouvons apporter de nombreux détails sur l’ensemble des activités qui se sont déroulées sur place, comme la façon de fabriquer un biface, briser les dalles, débiter des éclats, les retoucher.