La domestication des animaux représente un changement majeur dans l’histoire de l’humanité ; mais aussi dans celle de la...
Homo sapiens manquait de férocité et de force physique, mais il compensait par la stratégie et l’organisation.
L’Homme de Tautavel se présente comme une figure éminente et emblématique de la préhistoire, servant de pont entre le...
La domestication des animaux débute au Néolithique, il y a 10 000 ans, quand les humains deviennent sédentaires. D’abord...
Longtemps dépeint comme un être archaïque et brutal, l’Homme de Néanderthal fait l’objet d’une réévaluation majeure par la paléoanthropologie...
Le style est défini par un ensemble de manières de faire qu’un auteur utilise pour réaliser une figure, dont...
Le bestiaire paléolithique constitue l’un des ensembles iconographiques les plus fascinants légués par les premiers Homo sapiens. À travers...
Saviez-vous que nous n’avons pas toujours été la seule espèce humaine sur la planète ? Et qu’il n’y a...
Au cours d’une période allant de 25000 à 10000 ans avant notre ère, une effervescence artistique mémorable se manifeste...
100 000 ans, c’est l’âge de l’homme moderne. Rapporté à l’échelle de la vie sur terre, il vient tout...
Des gendarmes suivent la surveillance des grands axes vers le Sud. Parmi le flux de véhicules, les poids lourds...
Les scientifiques pensaient que l’homme de Néandertal, malgré sa robustesse, avait disparu : de récentes découvertes ouvrent la voie...
Vers 9500 avant notre ère, l’humanité traverse une phase cruciale de son évolution. Göbekli Tepe, un site archéologique situé...
Il y a plus de 10 000 ans au Paléolithique, les enfants constituaient probablement 40% de la population d’Homo...
À court de vivres, les membres de la tribu déploient toute leur énergie dans la chasse. Plus que jamais,...
L’anthropologue Niobe Thompson se penche sur l’un des grands mystères de l’histoire de l’Homo sapiens et notamment sa migration...
\r\nUn garçon de neuf ans fait l’une des plus grandes découvertes de tous les temps lorsqu’il tombe sur un...
Histoire de l’alimentation : Il y a 10 000 ans nos ancêtres cessent d’être des chasseurs pour devenir des...
Dans les steppes glacées de l’Altaï, une expédition archéologique franco-mongole s’apprête à fouiller la sépulture d’un guerrier scythe oriental,...
