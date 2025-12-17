Ressources Dans la même catégorie

Conférence Homme/animal – Entrée en familiarité : la domestication La domestication des animaux représente un changement majeur dans l’histoire de l’humanité ; mais aussi dans celle de la...

Documentaire Chasser pour survivre à la manière de l’Homo sapiens Homo sapiens manquait de férocité et de force physique, mais il compensait par la stratégie et l’organisation.

Article L’Homme de Tautavel: voyage dans le passé préhistorique L’Homme de Tautavel se présente comme une figure éminente et emblématique de la préhistoire, servant de pont entre le...

Podcast Pourquoi les humains ont-ils domestiqué les animaux ? La domestication des animaux débute au Néolithique, il y a 10 000 ans, quand les humains deviennent sédentaires. D’abord...

Conférence Néanderthal et les premiers comportements symboliques Longtemps dépeint comme un être archaïque et brutal, l’Homme de Néanderthal fait l’objet d’une réévaluation majeure par la paléoanthropologie...

Conférence Le style : un sentiment du monde paléolithique Le style est défini par un ensemble de manières de faire qu’un auteur utilise pour réaliser une figure, dont...

Conférence Le bestiaire paléolithique ou les symboles thériomorphes originaires Le bestiaire paléolithique constitue l’un des ensembles iconographiques les plus fascinants légués par les premiers Homo sapiens. À travers...

Podcast Combien d’espèces humaines font partie de nous ? Saviez-vous que nous n’avons pas toujours été la seule espèce humaine sur la planète ? Et qu’il n’y a...

Article L’art mystérieux de la préhistoire Au cours d’une période allant de 25000 à 10000 ans avant notre ère, une effervescence artistique mémorable se manifeste...

Documentaire Autoroute sous tension : gendarmes contre trafiquants et chauffards Des gendarmes suivent la surveillance des grands axes vers le Sud. Parmi le flux de véhicules, les poids lourds...

Documentaire Disparition de l’Homme de Néandertal – Ep01- Le coupable Les scientifiques pensaient que l’homme de Néandertal, malgré sa robustesse, avait disparu : de récentes découvertes ouvrent la voie...

Article L’émergence de Göbekli Tepe : un jalon dans l’histoire humaine Vers 9500 avant notre ère, l’humanité traverse une phase cruciale de son évolution. Göbekli Tepe, un site archéologique situé...

Conférence Préhistoire : où sont les enfants? Il y a plus de 10 000 ans au Paléolithique, les enfants constituaient probablement 40% de la population d’Homo...

Documentaire Partir à la chasse | Retour à l’âge de pierre (2/3) À court de vivres, les membres de la tribu déploient toute leur énergie dans la chasse. Plus que jamais,...

Documentaire La grande aventure de l’homo sapiens (1/3) – Le berceau africain L’anthropologue Niobe Thompson se penche sur l’un des grands mystères de l’histoire de l’Homo sapiens et notamment sa migration...

Documentaire Le garçon qui avait 2 millions d’années \r

Un garçon de neuf ans fait l’une des plus grandes découvertes de tous les temps lorsqu’il tombe sur un...

Documentaire Histoire de l’alimentation – Le premier repas Histoire de l’alimentation : Il y a 10 000 ans nos ancêtres cessent d’être des chasseurs pour devenir des...