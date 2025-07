Conférence

Il y a plus de 10 000 ans au Paléolithique, les enfants constituaient probablement 40% de la population d’Homo sapiens. Or, ils semblent avoir été oubliés par les préhistoriens. Comment pouvaient-ils bien occuper leurs journées? Ramasser du bois, entretenir le feu? Et si les enfants de la préhistoire, comme ceux d’aujourd’hui, jouaient déjà à la cachette, gambadaient et s’amusaient à dessiner sur les parois des grottes? Les indices archéologiques sont nombreux : des empreintes laissées dans les cavernes aux jouets miniatures reproduisant des outils destinés aux adultes, en passant par les ateliers d’apprentissage de taille de silex, bienvenue dans l’enfance de notre humanité.