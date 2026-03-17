Structures monumentales en pierre situées dans le Nord-Ouest de l’Arabie Saoudite, les mustatils comptent parmi les plus anciens bâtiments...
Il y a 400 000 ans, « Excalibur », un biface exceptionnel, trop parfait pour être utile, était déposé parmi des...
Comment aborder les sensorialités des sociétés de la préhistoire, notamment les perceptions tactiles des humains du Paléolithique ? Est-il...
L’annonce de la découverte de la grotte Cosquer en 1991 a transformé profondément la vision du phénomène des grottes...
En Europe, durant le dernier maximum glaciaire, la majeure partie du territoire européen a été abandonnée et les groupes...
Tous les hommes actuels ont une origine commune récente et notre espèce occupe aujourd’hui tous les espaces habitables de...
L’histoire du peuplement de l’Europe par Homo sapiens est une saga complexe qui s’étend sur des millénaires, marquée par...
Trois nouvelles espèces humaines ont été découvertes au cours de ces trente dernières années. Ces membres du genre Homo ayant vécu de 700 000 ans à...
L’image prédynastique égyptienne est de lecture parfois difficile. Durant la phase culturelle de Nagada I (3 900 à 3...
L’alimentation humaine a considérablement évolué au fil des millénaires, façonnée par l’environnement, les ressources disponibles et les progrès techniques....
100 000 ans, c’est l’âge de l’homme moderne. Rapporté à l’échelle de la vie sur terre, il vient tout...
Le long des dunes éblouissantes du parc national des White Sands, des traces de vie préhistoriques bouleversent notre compréhension...
La domestication des animaux débute au Néolithique, il y a 10 000 ans, quand les humains deviennent sédentaires. D’abord...
Découverte en 1994, la grotte Chauvet-Pont-d’Arc (Ardèche) a profondément changé notre vision de l’art paléolithique. Niche écologique et paléosociétale...
Au coeur d’une des dernières régions sauvages d’Europe, une tribu de huit experts tente de survivre en utilisant les...
Homo sapiens, l’homme moderne, est-il l’étape ultime de notre évolution ? C’est ce que l’on croyait jusqu’à la découverte...
Nos ancêtres devaient se déplacer sans cesse pour trouver leur nourriture. Pourquoi et comment se sont-ils sédentarisés ? Suivons...
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Depuis les travaux pionniers et précurseurs de François Rouzaud, initiateur de la « paléospéléologie », un net regain d’intérêt...
Peu d’animaux disparus ont autant fasciné que les légendaires mammouths. En quelques millions d’années, le pachyderme préhistorique – cousin...
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