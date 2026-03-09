Structures monumentales en pierre situées dans le Nord-Ouest de l’Arabie Saoudite, les mustatils comptent parmi les plus anciens bâtiments...
Comment aborder les sensorialités des sociétés de la préhistoire, notamment les perceptions tactiles des humains du Paléolithique ? Est-il...
L’annonce de la découverte de la grotte Cosquer en 1991 a transformé profondément la vision du phénomène des grottes...
En Europe, durant le dernier maximum glaciaire, la majeure partie du territoire européen a été abandonnée et les groupes...
Tous les hommes actuels ont une origine commune récente et notre espèce occupe aujourd’hui tous les espaces habitables de...
L’histoire du peuplement de l’Europe par Homo sapiens est une saga complexe qui s’étend sur des millénaires, marquée par...
Trois nouvelles espèces humaines ont été découvertes au cours de ces trente dernières années. Ces membres du genre Homo ayant vécu de 700 000 ans à...
Peu connus du grand public, les mondes du Nord au temps de la Préhistoire sont dévoilés par un ouvrage...
En 1991, dans les Alpes italiennes, deux randonneurs découvrent un corps prit dans la glace. Pensant à un corps...
Le château de Versailles, le Taj Mahal en Inde, la Grande muraille de Chine… Les sites inscrits sur la...
Durant des décennies, les femmes furent les grandes oubliées de la Préhistoire. Elles étaient même, dans l’imaginaire collectif, cantonnées...
Dans l’Ouest américain, deux archéologues explorent les plus longues galeries d’art rupestre au monde, contenant des milliers de peintures...
Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...
Il y a 250 000 ans, le premier représentant direct de notre espèce apparaît sur terre : L’Homo sapiens…...
De l’apparition de l’Humanité aux premiers documents écrits en passant par la période Paléolithique, Quelle Histoire vous accompagne dans...
Sophie Archambault de Beaune se propose ici de serrer au plus près les données archéologiques pour examiner les vestiges...
Les mythes d’origine sont des récits fascinants qui ont traversé les âges et les cultures, façonnant la manière dont...
Il y a 200 000 ans, quelques milliers d’Homo sapiens vivaient regroupés en Afrique. Comment leur expansion planétaire a-t-elle...
Il y a 35 000 ans, Neandertal règne en maitre sur l’Europe depuis 500 000 ans, voici l’histoire de...
Dans la grotte de Bacho Kiro en Bulgarie, l’analyse d’une dent et de fragments d’os humains livrés par de...
