Depuis les débuts de l’humanité, l’idée d’abriter les vivants et honorer les morts signifie que personne n’est jamais oublié....
Le château de Versailles, le Taj Mahal en Inde, la Grande muraille de Chine… Les sites inscrits sur la...
Comment marchaient Australopitecus, Homo habilis et tous les autres ancêtres de l’espèce humaine ? Découvrez, dans ce reportage proposé...
Dès le début du XXe siècle, les premiers préhistoriens ont été attirés par le massif calcaire de Montmaurin-Lespugue, au...
Chez les Hominines, la reproduction et la démographie sont intimement liées à l’évolution biologique, sociale et culturelle de notre...
À quel moment de notre évolution avons-nous commencé à parler ? À peindre, à jouer de la musique et...
Une aventure en trois volets, pour mieux comprendre le mode de vie de nos ancêtres. Après trois semaines sans...
Des experts tentent de survivre en utilisant les techniques de l’époque de l’âge de pierre. Deuxième volet de cette...
Les premiers êtres humains sont-ils nés en Afrique ? De récentes découvertes effectuées en Grèce ou en Allemagne viennent...
La découverte de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) en 1994 a révolutionné les standards jusque-là établis dans l’histoire de...
Il y a 7000 ans, les hommes qui peuplent les rives de l’Atlantique, inventent le premier système d’écriture connu...
Durant des décennies, les femmes furent les grandes oubliées de la Préhistoire. Elles étaient même, dans l’imaginaire collectif, cantonnées...
L’histoire du peuplement de l’Europe par Homo sapiens est une saga complexe qui s’étend sur des millénaires, marquée par...
Le paléontologue norvégien Jorn Hurum peut exhiber sa trouvaille. Les expertises sont formelles : il s’agit bien du squelette...
Comment reproduire des peintures qui ont été dessinées il y a environ 20 000 ans par des hommes préhistoriques...
Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...
Les mythes d’origine sont des récits fascinants qui ont traversé les âges et les cultures, façonnant la manière dont...
L’Homme de Tautavel se présente comme une figure éminente et emblématique de la préhistoire, servant de pont entre le...
Il y a 12 000 ans, l’Homme troqua sa tente pour une maison. Mais qu’est-ce qui l’a poussé à...
S’intéresser aux haches polies du néolithique, c’est explorer la révolution la plus déterminante de l’histoire de l’humanité : le...
