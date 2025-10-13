Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les mégalithes du Sud Morbihan, un héritage exceptionnel et universel Le château de Versailles, le Taj Mahal en Inde, la Grande muraille de Chine… Les sites inscrits sur la...

Documentaire Comment marchaient nos ancêtres Comment marchaient Australopitecus, Homo habilis et tous les autres ancêtres de l’espèce humaine ? Découvrez, dans ce reportage proposé...

Conférence L’Homme de Néandertal au pied des Pyrénées Dès le début du XXe siècle, les premiers préhistoriens ont été attirés par le massif calcaire de Montmaurin-Lespugue, au...

Conférence Reproduction et démographie chez les Hominines Chez les Hominines, la reproduction et la démographie sont intimement liées à l’évolution biologique, sociale et culturelle de notre...

Documentaire Se perfectionner – Retour à l’âge de pierre (3/3) Une aventure en trois volets, pour mieux comprendre le mode de vie de nos ancêtres. Après trois semaines sans...

Documentaire Collaborer – Retour à l’âge de pierre (2/3) Des experts tentent de survivre en utilisant les techniques de l’époque de l’âge de pierre. Deuxième volet de cette...

Documentaire L‘Europe, le berceau de l’humanité ? Les premiers êtres humains sont-ils nés en Afrique ? De récentes découvertes effectuées en Grèce ou en Allemagne viennent...

Documentaire L’énigme du Grand Menhir Il y a 7000 ans, les hommes qui peuplent les rives de l’Atlantique, inventent le premier système d’écriture connu...

Documentaire Les femmes préhistoriques Durant des décennies, les femmes furent les grandes oubliées de la Préhistoire. Elles étaient même, dans l’imaginaire collectif, cantonnées...

Conférence Le peuplement de l’Europe par Homo sapiens L’histoire du peuplement de l’Europe par Homo sapiens est une saga complexe qui s’étend sur des millénaires, marquée par...

Documentaire Ida, sur la piste de nos ancêtres Le paléontologue norvégien Jorn Hurum peut exhiber sa trouvaille. Les expertises sont formelles : il s’agit bien du squelette...

Documentaire A Marseille, le défi technologique de la reconstitution de la grotte Cosquer Comment reproduire des peintures qui ont été dessinées il y a environ 20 000 ans par des hommes préhistoriques...

Conférence L’origine des comportements symboliques Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...

Conférence L’origine des mythes d’origine Les mythes d’origine sont des récits fascinants qui ont traversé les âges et les cultures, façonnant la manière dont...

Article L’Homme de Tautavel: voyage dans le passé préhistorique L’Homme de Tautavel se présente comme une figure éminente et emblématique de la préhistoire, servant de pont entre le...

Documentaire Les débuts de la sédentarisation chez l’Homme Il y a 12 000 ans, l’Homme troqua sa tente pour une maison. Mais qu’est-ce qui l’a poussé à...