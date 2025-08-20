Il y a 25 millions d’années, la Terre voit apparaître des formes de vie encore jamais vues. Parmi elles… les tout premiers maillons de notre propre histoire. Ce sont nos ancêtres. Des êtres qui ne ressemblent pas encore à l’Homme, mais qui vont poser les premières pierres de ce que nous sommes aujourd’hui. Ils apprennent à survivre, à chasser, à façonner des outils. Peu à peu, ils découvrent la solidarité, le pouvoir, les émotions… et les conflits. Face aux grands prédateurs, ils s’imposent. Puis, ils explorent. Ils migrent. Ils s’adaptent. Jusqu’à devenir Homo Sapiens : l’Homme moderne. Mais alors… Où commence réellement notre lignée ? Quand l’histoire de l’humanité prend-elle naissance ? Retour aux origines. Remontons le temps pour comprendre comment l’Homme est devenu Homme.
Réalisation : Frédéric Fougea, Jérôme Guiot