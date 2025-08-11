Conférence

Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et diversifié. Des gravures de 73 000 ans ont été trouvées en Afrique du Sud, des ornements corporels datant de 140 000 ans en Afrique du Nord, et des objets similaires datés de 120 000 à 70 000 ans ont été découverts en Afrique australe et au Moyen-Orient. Les Néandertaliens eux-mêmes témoignent d’une vie symbolique, avec l’usage de pigments, de gravure, des sépultures et d’espaces ritualisés.

Une conférence en partenariat avec la Société des Amis du Musée de l’Homme.