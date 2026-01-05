Ressources Dans la même catégorie

Conférence Lucy et les siens À quoi ressemblaient Lucy et ses proches ? Quelle était leur alimentation ? Quand et où vivaient-ils ? Sandrine...

Conférence Le peuplement de l’Europe, il y a un million d’années (1/3) Les traces les plus anciennes du peuplement de l’Europe datent de 1,4 Ma. La présence des hominidés est surtout...

Conférence Les villages lacustres préhistoriques : un patrimoine savoyard méconnu En juin 2011, l’UNESCO inscrivait au patrimoine mondial les villages lacustres préhistoriques des Alpes. Ce bien se compose de...

Conférence Nosce te ipsum : ce qui fait un Homme Discussion sur la définition du genre Homo (d’un point de vue paléoanthropologique, préhistorique, etc.)

Conférence Homme/animal – Entrée en familiarité : la domestication La domestication des animaux représente un changement majeur dans l’histoire de l’humanité ; mais aussi dans celle de la...

Documentaire Chasser pour survivre à la manière de l’Homo sapiens Homo sapiens manquait de férocité et de force physique, mais il compensait par la stratégie et l’organisation.

Article L’Homme de Tautavel: voyage dans le passé préhistorique L’Homme de Tautavel se présente comme une figure éminente et emblématique de la préhistoire, servant de pont entre le...

Documentaire Les premiers chamanes d’Afrique du sud L’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Au sud-est de l’Afrique du Sud, des hommes ont réalisé...

Documentaire L’incroyable origine de l’homme : aux racines de l’humanité Il y a 25 millions d’années, la Terre voit apparaître des formes de vie encore jamais vues. Parmi elles…...

Documentaire Mémoires de Pierre – Chine, quand les montagnes étaient peintes \r

Dans la province chinoise du Guangxi, les archéologues contemplent les figures rouges peintes sur l’immense paroi rocheuse des montagnes...

Documentaire La disparition de l’homme de Néandertal – Le cataclysme Il y a des milliers d’années, les hommes de Neandertal vivaient en Europe et en Asie occidentale avant de...

Documentaire La relève du dinosaure Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...

Documentaire Le plus ancien temple du monde à Göbekli Tepe À Göbekli Tepe en Turquie se trouve le plus ancien temple du monde. Ce berceau des structures de temples...

Documentaire Cannibales en Europe Grand émoi dans la communauté archéologique européenne ! Un site allemand remontant à l’époque néolithique révèle « un cas...

Documentaire Sur les traces du passé – Les pétroglyphes Les pétroglyphes sont considérés par le public comme constituant un des mystères du patrimoine archéologique calédonien. Bien qu’aucune de...

Documentaire La découverte de l’artisanat chez l’Homme La découverte de l’artisanat chez l’Homme est une aventure fascinante qui illustre l’évolution de notre espèce à travers les...

Documentaire La dame à la capuche, premier visage de la préhistoire Découverte en 1894 à Brassempouy (Landes) par l’archéologue et préhistorien Édouard Piette, cette petite sculpture est datée de plus de...

Documentaire Voyage au cœur de l’ère glaciaire Ludovic Moccochin est un passionné des grottes. Géologue et plus particulièrement karstologue, il étudie leur formation et en connait...