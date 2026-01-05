Le site de La Marche se trouve à Lussac-les-Châteaux dans le département de la Vienne. Il s’agit d’un vaste...
À quoi ressemblaient Lucy et ses proches ? Quelle était leur alimentation ? Quand et où vivaient-ils ? Sandrine...
Les traces les plus anciennes du peuplement de l’Europe datent de 1,4 Ma. La présence des hominidés est surtout...
En juin 2011, l’UNESCO inscrivait au patrimoine mondial les villages lacustres préhistoriques des Alpes. Ce bien se compose de...
Discussion sur la définition du genre Homo (d’un point de vue paléoanthropologique, préhistorique, etc.)
La domestication des animaux représente un changement majeur dans l’histoire de l’humanité ; mais aussi dans celle de la...
Homo sapiens manquait de férocité et de force physique, mais il compensait par la stratégie et l’organisation.
L’Homme de Tautavel se présente comme une figure éminente et emblématique de la préhistoire, servant de pont entre le...
L’archéologue Peter Eeckhout revient dévoiler les mystères des civilisations anciennes. Au sud-est de l’Afrique du Sud, des hommes ont réalisé...
Il y a 25 millions d’années, la Terre voit apparaître des formes de vie encore jamais vues. Parmi elles…...
\r\nDans la province chinoise du Guangxi, les archéologues contemplent les figures rouges peintes sur l’immense paroi rocheuse des montagnes...
Il y a des milliers d’années, les hommes de Neandertal vivaient en Europe et en Asie occidentale avant de...
Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...
À Göbekli Tepe en Turquie se trouve le plus ancien temple du monde. Ce berceau des structures de temples...
Grand émoi dans la communauté archéologique européenne ! Un site allemand remontant à l’époque néolithique révèle « un cas...
Les pétroglyphes sont considérés par le public comme constituant un des mystères du patrimoine archéologique calédonien. Bien qu’aucune de...
La découverte de l’artisanat chez l’Homme est une aventure fascinante qui illustre l’évolution de notre espèce à travers les...
Découverte en 1894 à Brassempouy (Landes) par l’archéologue et préhistorien Édouard Piette, cette petite sculpture est datée de plus de...
Ludovic Moccochin est un passionné des grottes. Géologue et plus particulièrement karstologue, il étudie leur formation et en connait...
Trente ans après sa découverte, la grotte Chauvet continue d’intriguer le monde scientifique. Suivant l’équipe pluridisciplinaire qui l’étudie, ce...
