Podcast

Peu connus du grand public, les mondes du Nord au temps de la Préhistoire sont dévoilés par un ouvrage indispensable : Les Mondes du Nord. Après avoir, dans un premier volet, défini géographiquement ce large espace, Anne Lehoërff en présente les formes de vie.

Que sait-on des formes d’habitat ? Quelle était la réalité des implantations humaines dans le paysage ? En quoi les contraintes climatiques et environnementales spécifiques aux régions nordiques ont‑elles influencé les choix techniques, les formes d’habitat et les modes de subsistance ? Possède-t-on des indices archéologiques qui nous permettent de comprendre concrètement comment les sociétés du Nord maîtrisaient l’extraction, la circulation et la transformation du métal ? Arrive-t-on à retracer des circuits d’échanges, à observer la circulation du métal et des objets ? Que dit cette circulation de l’intégration des peuples du Nord dans de vastes systèmes d’échanges à l’échelle européenne ?